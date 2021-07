Überraschender Schritt : Vikin.gg trennt sich von Dota-2-Kader

Bucharest Die rumänische Organisation Vikin.gg hat sich von ihrem Dota-2-Kader getrennt. Wie die Organisation auf Twitter mitteilte, wird das Team restlos aufgelöst.

Der 26-jährige Deutsche spielte als Offlaner für Vikin.gg. Und er zeigte Kritik am Team: „Wir werden wahrscheinlich nicht in dieser Konstellation weiterspielen. Ich persönlich glaube, nicht jeder hat alles gegeben. Und es war ab und an schwierig, Kritik zu äußern. Das hat öfter zu Diskussionen geführt, die nicht zielführend waren.“