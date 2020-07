0:2-Rückstand aufgeholt : Virtus.Pro holt ersten Platz der Dota Parimatch League

Moskau Virtus.Pro hat im Finale der Parimatch League Season 3 FlyToMoon mit 3:2 besiegt. Das russische Dota-Team holte während der Entscheidung des Online-Turniers einen Rückstand von 0:2 auf.

Die traditionsreiche Rivalität von VP und FTM gipfelte in einem über fünf Spiele laufenden Finale. FTM legte mit zwei sehr schnellen Siegen in je unter 30 Minuten vor. Doch VP gelang anschließend der überaus seltene „reverse sweep“, bei dem das Team trotz eines 0:2-Rückstands mit drei Siegen in Folge das Finale entschied.