Neue Organisation : Youtuber HandOfBlood gründet E-Sport-Team Eintracht Spandau

Berlin Der Youtuber Max „HandOfBlood“ Knabe hat künftig ein eigenes E-Sport-Team: Seine Influencer-Marketing-Agentur Instinct3 sowie die Agentur Jung von Matt Nerd bringen die Mannschaft Eintracht Spandau an den Start.

„Mit Freude darf ich verkünden, dass Eintracht Spandau nun seinen Einstieg in den E-Sport wagt“, sagt Knabe, auf einem Podest stehend, in einem Ankündigungsvideo auf Youtube. „Wenn wir das mit Eintracht Spandau machen, dann machen wir es richtig.“

Die neue Organisation soll ab Januar in der höchsten Spielklasse für den deutschsprachigen Raum in League of Legends, der Prime League, antreten. „Wir suchen auch noch Spieler“, sagt Knabe in dem Video.