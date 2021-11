Teamliquid Starleague : Zwei deutsche Starcraft-2-Profis im Achtelfinale der TSL 8

Gabriel „HeRoMaRinE” Segat und Tobias „ShoWTimE” Sieber bei der WCS Fall 2019 in Montreal. Foto: Carlton Beener/Carlton Beener/Blizzard Entertainment/dpa

International Die deutschen Starcraft-2-Profis Tobias „ShoWTimE“ Sieber und Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat haben es ins Achtelfinale der Teamliquid Starleague 8 geschafft.

ShoWTimE zeigte in seinem ersten Playoffs-Match, warum sein Spitzname in der Szene „Die Mauer“ lautet. Der Chinese Li „TIME“ Peinan prallte mit seinen Angriffen an der geduldigen Verteidigung des Deutschen ab, der seine Führung dann souverän ausspielte (2:0).