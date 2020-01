Analog zur Sporthilfe : Esports player foundation will deutsche Talente fördern

Köln Bei der Förderung von E-Sport-Talenten hinkt Deutschland international hinterher. Während aus Nachbarländern wie Dänemark Teams auf Weltklasse-Niveau spielen, schaffen es nur wenige deutsche E-Sportler an die Spitze. Die esports player foundation will das ändern.

Mit an der deutsche Sporthilfe orientierten Strukturen will die esports player foundation künftig E-Sport-Talente besser fördern. Die Not-For-Profit-Institution wurde am Mittwoch in Köln vorgestellt.