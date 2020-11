Darts-EM in Oberhausen : Europameister Wright: „Ich werde Schottland siegen sehen“

Der schottische Dart-Profi Peter Wright im März 2019 bei der Premier League in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Oberhausen Diese Pause kann Peter Wright nun besonders genießen. Mit der Trophäe der Darts-EM im Gepäck reist der Schotte heute mit dem Auto von Oberhausen zurück in seine britische Heimat.

Denn schon am kommenden Wochenende findet in Salzburg die Team-WM 2020 statt. Die schottischen Titelverteidiger Wright und Gary „The Flying Scotsman“ Anderson werden dann pausieren, weil sie in Zeiten der Pandemie möglichst auf Flugreisen verzichten wollen. Auf die Frage, was Wright am kommenden Wochenende mache, antwortete der Paradiesvogel: „Ich werde Schottland siegen sehen.“