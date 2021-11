Tischtennis : Europas letzte WM-Medaille: Boros will Erfolg wiederholen

Houston Der Unterschied zwischen China und dem Rest der Welt ist im Frauen-Tischtennis noch größer als bei den Männern. Die Kroatin Tamara Boros holte vor 18 Jahren als letzte Europäerin eine WM-Medaille.

Die WM 2003 in Paris fand aus heutiger Sicht noch in einer völlig anderen Tischtennis-Welt statt. Weltmeister wurde damals kein Chinese und kein Japaner, sondern ein Österreicher namens Werner Schlager.

Tamara Boros, 43 Jahre alt, arbeitet seit August als Bundestrainerin der deutschen Frauen. Die am heutigen Dienstag beginnende Weltmeisterschaft in Houston/Texas ist für sie die erste in dieser Funktion. „Die Lücke zwischen den besten Asiatinnen und den besten Europäerinnen ist in den vergangenen Jahren immer größer und größer geworden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Mein Ziel ist es, die zu verringern.“