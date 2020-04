Zwei Regionen, zwei Gewinner : Evil Geniuses und Fnatic gewinnen BTS Pro Series in Dota 2

Das britische Dota-Team von Fnatic, hier beim Sieg des Dota Summit 12 Abgebildet. Foto: Riot Games/dpa

Los Angeles Die Dota-Teams von Evil Geniuses und Fnatic haben in ihren jeweiligen Regionen die BTS Pro Series gewonnen. Das von Beyond the Summit organisierte Online-Turnier wurde mit je acht Teams in Nordamerika und Südostasien gespielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Den direktesten Weg zum Sieg hatte Fnatic in der SEA-Region. Das britische Team verlor in der zwölftägigen Gruppenphase kein Match. Ein Trend, der sich auch in den Playoffs fortsetzte. Fnatic nahm seine Rivalen von TNC Predator im Halbfinale mit 2:0 auseinander.

Danach konnten sich die Filipinos zwar ins Finale durchschlagen, nur um von Fnatic ein weiteres Mal, diesmal mit 3:0, geschlagen zu werden. Fnatic gewinnt damit das zweite BTS-Turnier in Folge.

Der Kampf um die Krone in NA nahm zunächst einen ähnlichen Verlauf. Quincy Crew schien Evil Geniuses nach einem 2:0 im Halbfinale klar überlegen. Doch im Gegensatz zu den philippinischen Kollegen schaffte es EG, im Finale das Blatt zu wenden.