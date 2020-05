Volleyball : Ex-Coach Moculescu: Außer sich empören, kann die VBL nichts

Berlin Der ehemalige Erfolgscoach Stelian Moculescu hat die Volleyball-Bundesliga (VBL) scharf kritisiert.

Der 70 Jahre alte Ex-Bundestrainer äußerte sich in einem Interview der „Berliner Zeitung“ zu den Gedankenspielen des deutschen Meisters Berlin Volleys, in der Saison 2021/22 in der stärker eingeschätzten polnischen Liga mitzuspielen und die Reaktion des Verbandes darauf. „Außer sich zu empören, kann die VBL nichts“, sagte Moculescu.