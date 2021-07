Olympia : Ex-Schwimm-Weltmeister Koch scheitert im Vorlauf

Tokio Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ein enttäuschendes Vorlauf-Aus hinnehmen müssen.

Der 31-Jährige schlug am Dienstag über 200 Meter Brust nach 2:10,18 Minuten an und belegte damit nur Rang 20 am Ende aller Vorläufe. Bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 hatte der Weltmeister von 2015 jeweils den siebten Platz belegt.