Pro Evolution Soccer : FC Bayern steigt in E-Sport ein: Team für PES angekündigt

Frankfurt/Main Lange hat er sich gesträubt, nun kommt die Bestätigung: Der FC Bayern baut ein E-Sport-Team in einer Fußballsimulation auf. Allerdings konzentriert sich der Rekordmeister der Bundesliga zunächst auf ein anderes Spiel als die meisten anderen deutschen Clubs.

Der FC Bayern München beteiligt sich zusammen mit anderen internationalen Vereinen künftig an einer E-Sport-Liga in „Pro Evolution Soccer“ (PES).

PES ist damit der erste Fußball-bezogene E-Sport, in dem sich Bayern München engagiert. Die Basketballer des FC Bayern führen bereits ein Team in „NBA2k“ unter dem Namen „Bayern Ballers Gaming“.

Der Verein gehört damit zu den wenigen Bundesliga-Clubs, die noch kein eigenes E-Sport-Team in Fußballsimulationen betreiben. Die meisten davon unterhalten Teams, die in „FIFA 20“ antreten.

„Jetzt klinkt sich eine der größten Fußball-Marken der Welt mit ein. Das zieht erneut Aufmerksamkeit auf die Esports-Szene“, sagt Moderator und E-Sport-Journalist Konni Winkler. „Bisher gibt es wenige große Teamnamen, die in PES aktiv sind. Die Wettbewerbssituation ist also deutlich entspannter als bei FIFA - was für einen Verein wie Bayern aber nicht unbedingt ein Entscheidungsgrund sein dürfte.“

Offenbar ist die Entscheidung aufgrund der bestehenden Partnerschaft zu Konami zugunsten von PES ausgefallen. Der Spielehersteller hat die Lizenz, die Mannschaft und das Stadion der Bayern in seinem Spiel zu verwenden. „Wenn, dann mit unserem Partner. Wir sind für Partnerschaften bekannt“, sagte Rummenigge zuletzt vor Journalisten auf die Frage, in welchem Spiel sich der Verein engagieren wolle.

An insgesamt neun Spieltagen spielen die Mannschaften je zwei Partien, in denen sie für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt erhalten. Die erste Ligaphase beginnt bereits am Samstag in Barcelona und soll bis April andauern. Die sechs besten Teams kommen dann in die K.o.-Phase im Mai, in der der Champion der Saison ausgespielt wird.