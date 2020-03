Playoffs für VBL Grand Final : FIFA-Weltmeister MoAuba dabei, NRaseck verpasst VBL-Finale

Berlin Das VBL Grand Final ist komplett: Zwölf Spieler haben sich über die Playoffs für das Einzelfinale der Virtual Bundesliga qualifiziert, darunter FIFA-Weltmeister MoAuba und DullenMike. Ende März treffen sie in Köln auf die besten Spieler der Clubmeisterschaft.

Die Entscheidung über die deutsche Einzelmeisterschaft in FIFA 20 fällt am 28. und 29. März beim VBL Grand Final in Köln. Neben dem Meistertitel geht es für die Spieler zudem um Preisgeld in Höhe von 45.000 Euro und wichtige Punkte für die Weltrangliste.