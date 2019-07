Schwimm-WM : Flachserei und Pasta-Plausch: Wellbrock trifft Konkurrenz

Gwangju Florian Wellbrock und Goldkonkurrent Gregorio Paltrinieri ließen sich die Pasta gemeinsam schmecken. Der Freiwasser-Weltmeister und der italienische Olympiasieger plauderten zwei Tage vor ihrem ersten Beckenrennen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Südkorea locker miteinander.

Für ein Foto ballten die Langstreckenexperten wie Berufsboxer die Fäuste und lachten dabei. Von großer Anspannung war bei ihnen am Sonntag keine Spur. „Im Moment sind es 20 Prozent Druck und 80 Prozent Vorfreude“, sagte Wellbrock, Deutschlands größte Medaillenhoffnung.

1:0 steht es für den 21-Jährigen durch seinen Sieg im Freiwasser, als Paltrinieri sich durch einen taktischen Fehler selbst aller Chancen beraubte. „Den Schwung probiere ich ein bisschen mitzunehmen, aber im Endeffekt ist es ein ganz anderer Wettkampf“, sagte der Magdeburger. Vom 23. Juli an wird in Gwangju über 800 Meter Freistil gekämpft. Am Schlusstag geht es um die Medaillen über 1500 Meter, wo der Italiener Weltmeister und Olympiasieger ist. Und Wellbrock Europameister.