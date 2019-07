Fecht-WM in Budapest : Florettfechter Kleibrink siegt gegen Joppich

Budapest Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink steht nach einem umkämpften Sieg im deutschen Duell gegen Teamkollege Peter Joppich als einziger deutscher Florettfechter im WM-Sechzehntelfinale.

„Es war ein ganz ungünstiges erstes Gefecht für beide. Wir kennen uns seit 20 Jahren, es ist eine große Rivalität mit so viel Erfolg für beide. Sehr schwierig und intensiv“, sagte Kleibrink in Budapest. „Das Problem ist nicht das Fechten, das Problem ist der Kopf. Der rattert und rattert. Das ist mental so anstrengend, gegen jemanden zu fechten, den man so gut kennt.“ Zum weiteren Turnierverlauf äußerte er: „Ich fühle micht gut, aber jedes Gefecht bei der WM ist sehr, sehr schwierig.“