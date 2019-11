Berlin Acht Monate vor den Olympischen Spielen blickt Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Schwimmer gespannt entgegen.

„Wir kommen direkt aus dem Höhentrainingslager und da ist es schon interessant, was ich aus dem vollen Training heraus schwimmen kann“, sagte der 22-Jährige vor den Titelkämpfen in Berlin vom 14. November an. Die Europameisterschaften im Dezember in Glasgow lässt der Magdeburger dagegen aus. „Eine EM muss man im olympischen Jahr auf der Kurzbahn nicht unbedingt mitmachen. Da kann man die Zeit besser nutzen.“