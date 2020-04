Zuvor gleichplatziert : Fnatic schlägt Origen in Playoffs der europäischen LoL-Liga

Fnatic schlägt Origen in Playoffs der europäischen LoL-Liga

Berlin Spannende, letztendlich aber doch eindeutige Spiele am zweiten Playoff-Tag der europäischen League-of-Legends-Liga LEC: Der Zweitplatzierte der Saison Fnatic hat gegen den Drittplatzierten Origen mit 3:1 in der Best-of-Five-Serie gewonnen.

In den ersten beiden Spielen gelangen Fnatic schnelle Siege. In nur 28 Minuten riss das Team in beiden Runden die Basis ihrer Gegner ein.