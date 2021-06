Finals 2021 : Formtest für Tokio: Schwimmer küren deutsche Meister

Will sich bei den Finals gleich über alle fünf Freistildistanzen beweisen: Poul Zellmann. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin Ohne Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, aber mit mehreren Olympia-Startern kämpfen die deutschen Schwimmer vom 4. Juni an um nationale Meisterehren.

Bis zum 6. Juni messen sich unter anderen die Brustschwimmer Marco Koch und Lucas Matzerath im Rahmen der Finals 2021 in Berlin und testen ihre Form vor den am 23. Juli beginnenden Sommerspielen in Japan.