Tunier in Nur-Sultan : Freistil-Ringer bei WM ohne Medaille und Olympia-Tickets

Nur-Sultan Die deutsche Freistil-Ringer sind bei der Weltmeisterschaft ohne Medaillen geblieben und haben auch keine Startplätze für die Olympischen Spiele 2020 erkämpft.

Die letzten beiden Athleten Ahmed Dudarov (Weingarten) in der Klasse bis 86 Kilogramm und Erik Thiele (Eisleben) in der Kategorie bis 97 Kilogramm schieden vor den Halbfinals aus. Weil ihre Gegner danach jeweils die Finals verpassten, können die zwei Sportler auch nicht in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen und sich dadurch über den Umweg für die Sommerspiele in Tokio qualifizieren.