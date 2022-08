Schwimm-EM in Rom : Freistilschwimmerin Gose holt Bronze über 200 Meter

Schwimm-EM in Rom

Schon zum zweiten Mal auf dem EM-Treppchen: Isabel Gose. Foto: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archivbild

Rom Isabel Gose hat ihre zweite Medaille bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom gewonnen.

Die Magdeburgerin schlug über 200 Meter Freistil als Dritte an und holte Bronze. Sie musste in 1:57,09 Minuten lediglich Marrit Steenbergen aus den Niederlanden und Freya Anderson aus Großbritannien den Vortritt lassen. Gose hatte bereits am Freitag über 800 Meter Freistil die Silbermedaille gewonnen.