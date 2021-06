Deutsche Meisterschaft : Freiwasser-Schwimmerin Beck siegt in Münster

Freiwasser-Schwimmerin Beck siegt in Münster

Leonie Beck zeigt sich vor Tokio in guter Form. Foto: Axel Heimken/dpa

Münster Lange hatte Leonie Beck nur in der Halle trainiert. In Münster testet sie ihre Freiwasser-Qualitäten bei den deutschen Meisterschaften. Das nächste große Ziel ist nicht mehr fern.

Die 23 Jahre alte Würzburgerin setzte sich am Samstag in Münster in 1:00:00,12 Stunden vor ihrer Teamkollegin Lea Boy und Jeannette Spiwoks aus Essen durch, die tags zuvor das Rennen über 10 Kilometer gewonnen hatte. Die drei weiteren deutschen Freiwasser-Starter bei den Sommerspielen, Zehn-Kilometer-Weltmeister Florian Wellbrock, Rob Muffels und Finnia Wunram, waren bei den nationalen Titelkämpfen nicht dabei.