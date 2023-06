Ironman-EM Frodeno in Hamburg Vierter - Chevrot erneut Europameister

04.06.2023, 14:32 Uhr

Jan Frodeno hat bei der von einem tödlichen Unfall überschatteten Ironman-EM den Titel verpasst. Foto: Georg Wendt/dpa

Der gebürtige Kölner beendet am Ende des Jahres seine Sport-Karriere. Der Franzose Denis Chevrot verteidigte seinen Titel vor dem Belgier Pieter Heermeryck und dem Dänen Kristian Hogenhaug. Frodeno kam 5:18 Minuten nach Chevrot ins Ziel auf dem Rathausmarkt. Angesichts des Todes eines Fahrers eines Begleitmotorrads war das sportliche Ergebnis am Sonntag allerdings zweitrangig. Nach etwa 2:25 Stunden Rennzeit war der Motorradpilot mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei starb der 70 Jahre alte Motorradfahrer noch am Unfallort, der Sportler (26) wurde schwer verletzt. Der Kameramann (50) auf dem Motorrad erlitt einen Schock und wurde wie der Triathlet in ein Krankenhaus gebracht. Trotz des Unfalls wurde das Rennen fortgesetzt. © dpa-infocom, dpa:230604-99-936695/2

(dpa)