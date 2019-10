Zweifacher Hawaii-Sieger : Frodeno will noch „ein paar Jährchen“ dranhängen

Denkt noch nicht ans Aufhören: Jan Frodeno. Foto: Marius Becker/dpa.

Kailua-Kona Der zweimalige Hawaii-Triathlon-Sieger Jan Frodeno will seine Karriere noch einige Zeit fortsetzen. „Ich liebe diesen Sport“, sagte der Sieger von 2015 und 2016 in einem Interview des ZDF-„Morgenmagazins“ in Kailua-Kona.

„Ich komme als Athlet auf jeden Fall noch einmal hierhin zurück.“ Seine Karriere will der 38-Jährige noch um „ein paar Jährchen“ verlängern. Am Samstag startet der gebürtige Kölner bei der Ironman-Weltmeisterschaft über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.