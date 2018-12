später lesen 0:4-Niederlage Frühes Aus für Boll beim World-Tour-Finale im Tischtennis FOTO: Lee Jin-Man FOTO: Lee Jin-Man Teilen

Tischtennis-Star Timo Boll ist beim World-Tour-Finale in Südkorea gleich in seinem ersten Spiel gescheitert. Der 37 Jahre alte Europameister hielt am Freitag bei seiner 0:4-Niederlage gegen den Chinesen Liang Jingkun nur im vierten Satz (11:13) mit. dpa