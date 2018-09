später lesen Tischtennis Fünf Deutsche im EM-Achtelfinale in Alicante FOTO: Jonas Ekstromer FOTO: Jonas Ekstromer Teilen

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und drei weitere deutsche Spieler haben bei der Tischtennis-EM in Alicante das Achtelfinale erreicht. Rekord-Europameister Boll gewann nur ganz knapp in 4:3 Sätzen gegen den Franzosen Can Akkuzu. dpa