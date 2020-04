Mit Internet-Chaos : G2 Esports eliminiert MAD Lions im Halbfinale der LEC

Berlin Im Halbfinale der europäischen League-of-Legends-Liga LEC gibt es einen klaren Sieger: Mit einem 3:1 sicherte sich G2 Esports den Platz im Finale. Trotz des Sieges von MAD im dritten Spiel gelang es dem spanischen Team nicht, ins Finale einzuziehen.

Bei der letzten Begegnung der beiden Teams in den Playoffs schlugen die Newcomer MAD den Vorjahressieger G2 in fünf spannenden Spielen mit einem 3:2. „G2 hat heute einfach viel besser gespielt als in der letzten Serie“, sagte MADs Bot-Laner Matyáš „Carzzy“ Orság zu der Niederlage im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.