DACH-Region : G2 Esports mit Auftaktsieg in der Rainbow Six GSA League

G2 Esports mit Auftaktsieg in der Rainbow Six GSA League

G2 Esports hat erwartungsgemäß das Auftaktspiel der Rainbow Six GSA League gewonnen. Foto: Ubisoft/dpa

Düsseldorf Das europäische Rainbow-Six-Team von G2 Esports hat sich im Eröffnungsspiel der GSA League gegen Team Secret durchgesetzt. G2 wurde direkt seiner Favoritenrolle gerecht und erspielte sich eine 6:1-Führung.

Secret konnte in der zweiten Halbzeit zunächst noch drei Spielbälle abwehren. In der elften Runde verlor Secret-Spieler Kevin „Prano“ Pranowitz dann knapp eine enge Eins-gegen-Drei-Situation und so sicherten sich G2 den 7:4-Sieg.