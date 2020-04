LEC Spring Split : G2 schlägt Origen in Playoffs der europäischen LoL-Liga

Nach viel Kritik in der Vorwoche ist Rasmus „Caps“ Winther von G2 Esports wieder zurück in der Spur. Foto: Riot Games/dpa.

Berlin Wieder auf dem Weg Richtung Finale: G2 Esports hat die Niederlage gegen die MAD Lions offenbar teilweise überwunden und besiegt Origen mit 3:1. Damit ist der Weg frei für die Revanche gegen die Newcomer im Halbfinale der LEC-Playoffs.

In der Woche zuvor wurden die LEC-Titelverteidiger überraschend vom Newcomer-Team MAD Lions geschlagen. Kritik gab es daraufhin vor allem an Bot-Laner Rasmus „Caps“ Winther, der sich in dieser Woche jedoch laut zurückmeldete, unter anderem mit einer Fünffacheliminierung und einer rundum starken Performance. „Caps hat es verdient nach der Kritik in der vergangenen Woche“, sagte Grabbz.