League of Legends : G2 und T1 glänzen bei LoL-Weltmeisterschaft in Berlin

Berlin G2 Esports und T1 dominieren die Gruppenphase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Berlin. Die europäischen und koreanischen Meister sind die einzigen Teams, die die erste Hälfte der Gruppenphase ohne Niederlage überstanden haben.

Während sich Splyce in Gruppe B gegen CTBC J Team und GAM Esports noch gute Chancen ausrechnen kann, ist die Situation für Fnatic eher kritisch. In der Todesgruppe C konnte man sich lediglich gegen das nordamerikanische Team Clutch Gaming durchsetzen, die neben Hong Kong Attitude aus Gruppe A keinen einzigen Sieg für sich verbuchen konnten. Mit T1 und Royal Never Give Up steht Fnatic in der Gruppe hinter zwei echten Schwergewichten und kann sich in der anstehenden Rückrunde keine Niederlage mehr leisten.