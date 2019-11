Trotz schwankender Leistung : Gen.G gewinnt die PUBG-Weltmeisterschaft 2019

Das PUBG-Team von Gen.G bei der Pressekonferenz nach dem Sieg bei der PUBG Global Championship 2019. Foto: ROH HYUN WOO/PUBG Corp./dpa.

Oakland as absolute Highlight der kompetitiven Saison im Battle-Royale-Titel PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS. Auch in diesem Jahr war der Titel wieder hart umkämpft.

Gen.G hat die PUBG Global Championship 2019 gewonnen. In einem knappen Wettbewerb verwiesen die Koreaner das europäische Team von FaZe Clan auf den zweiten und das chinesische Team Four Angry Men auf den dritten Platz.

Für den Sieg beim großen Highlight der kompetitiven PUBG-Saison erhielt Gen.G ein Preisgeld über zwei Millionen US-Dollar. Gen.G startete nicht gerade als Favorit in den mit insgesamt mit vier Millionen US-Dollar dotierten Wettbewerb. Als drittplatzierter von vier Repräsentanten der PUBG Korea League (PKL) qualifizierte sich Gen.G in der Gruppe A der PUBG Global Championship lediglich als siebtes von acht Teams für die Halbfinalspiele. Für zwei der europäischen Vertreter, G2 Esports und Team Liquid, war der Wettbewerb zu diesem Zeitpunkt als Gruppenletzte bereits beendet.

Im Verlauf der Hauptfinalspiele schienen Lazarus Gaming aus Nordamerika und Four Angry Men aus China wie die großen Favoriten auf den Titel. Sie waren es, die die großen Siege einfuhren und einen enormen Punktevorsprung anhäuften. Gen.G hingegen musste sich mit einigen dritten und vierten Plätzen zufriedengeben.

All dies spielte für die zwölf Runden des großen Finals der 16 besten PUBG-Teams der Welt keine Rolle mehr. Tatsächlich startete Gen.G furios in die Finalserie und konnte sich Siege in der Eröffnungspartie und dem darauffolgenden Spiel sichern. Zusätzlich konnten die Koreaner zu diesem Zeitpunkt bereits 22 Eliminierungen und somit Punkte sichern, die sich später als äußerst wertvoll herausstellen sollten.

Nach dem furiosen Start folgte nämlich zunächst die Ernüchterung. Ohne wirklich in die Partien zu finden schied GenG. in den Partien drei, vier, neun und elf ohne jegliche Partizipation an den Eliminierungen im hinteren Mittelfeld der Teilnehmer aus.

Vor dem alles entscheidenden zwölften Spiel führte Gen.G dennoch mit 97 Punkten gegenüber ihrem heißesten Verfolger FaZe Clan, die 92 Punkte für sich verbuchen konnten - angesichts der Hochs und Tiefs von Gen.G. im Wettbewerb alles andere als eine komfortable Führung.

So sollte FaZe Clan die zwölfte Runde vor dem viertplatzierten Gen.G. auf dem dritten Platz beenden, was jedoch nur einen Punktunterschied von zwei Punkten in der Wertung bedeutete. Den Ausschlag gaben vielmehr die durch Eliminierungen erzielten Punkte: Ganze sechs mehr auf der Seite von Gen.G als bei FaZe Clan.

Über die gesamte Finalserie von zwölf Spielen hinweg sammelte FaZe Clan mit 46 zu 42 mehr Platzierungspunkte als die Gegenseite. Gen.G hatte jedoch mit 69 zu 55 Eliminierungen einen deutlich größeren Anteil an den Spielen, der sich in der Finalen Rangliste niederschlug.