Tischtennis : German Open: Boll dreht Tischtennis-Krimi

Bremen Erfolgreicher Tag für die deutschen Tischtennis-Stars bei den German Open in Bremen: Timo Boll und Patrick Franziska haben im Einzel das Viertelfinale erreicht.

Im Einzel wird das Viertelfinale am Samstag am Vormittag und Abend ausgespielt. Im Doppel waren Boll und Franziska am Freitagmittag noch an Fan Zhendong und Lin Gaoyuan gescheitert. Im Damen-Einzel schaffte Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside die nächste Überraschung aus deutscher Sicht: Nach ihrem 4:0-Sieg gegen die Japanerin Hitomi Sato steht die Qualifikantin im Viertelfinale.