Offener Brief : Gewichtheber: Weltverband riskiert „Tod unserer Sportart“

Offener Brief

Hamburg Die deutschen Gewichtheber machen mobil gegen ihren Weltverband. Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat in einem Brief gefordert, sofort Reformen im Weltverband IWF vorzunehmen und belastete Führungsmitglieder zu ersetzen.

„Mit Bestürzung und großem Entsetzen“ habe der BVDG die Erklärung von IOC-Präsident Thomas Bach wahrgenommen, „in der er unsere Sportart eine allerletzte Frist für die weitere Beibehaltung des Gewichthebens im olympischen Programm gesetzt hat“, heißt es in dem Schreiben. Der offene Brief wurde an die IWF-Führung und alle nationalen Verbände geschickt.