Darts-EM : Gigantenduell: Van Gerwen besiegt Weltmeister Price

Salzburg Michael van Gerwen hat bei der Darts-EM ein Zeichen gesetzt und Weltmeister Gerwyn Price besiegt.

Der Niederländer bezwang den Waliser in Salzburg mit 10:8 und steht damit im Halbfinale. „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, stand viele Jahre selbst an der Spitze der Rangliste und gab diesen Platz nach der vergangenen WM ab - an Price. Im Halbfinale bekommt es van Gerwen am Sonntagabend (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Engländer Nathan Aspinall zu tun. Auch das Endspiel wird noch am Sonntag ausgetragen.