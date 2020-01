German Open : Gleich zweimal Halbfinal-Aus für Petrissa Solja

Magdeburg Die beste deutsche Tischtennisspielerin Petrissa Solja hat bei den German Open in Magdeburg nur knapp zwei Final-Teilnahmen verpasst.

Im Mixed-Wettbewerb verloren die WM-Dritten Solja und Patrick Franziska im Halbfinale in 2:3 Sätzen gegen die hochfavorisierten Liu Shiwen und Xu Xin aus China. Kurz zuvor war die 25-Jährige vom TSV Langstadt auch im Doppel-Halbfinale an der Seite ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Nina Mittalham mit 1:3 an den Chinesinnen Chen Meng und Wang Manyu gescheitert. „Im Vorfeld hatten wir gar nicht damit gerechnet, so nah dran zu sein. Wir haben gut gespielt“, sagte Solja nach dem Doppel.