Olympia : Gold-Traum geplatzt: Hockey-Herren scheitern im Halbfinale

Tokio Der Gold-Traum von Deutschlands Hockey-Herren in Tokio ist geplatzt. Nach dem Aus der Damen könnte der Deutsche Hockey-Bund erstmals seit langer Zeit bei Sommerspielen wieder ganz leer ausgehen.

Dem deutschen Hockey droht das erste Olympia ohne Medaille seit 21 Jahren. Nach dem Viertelfinal-Aus der Damen scheiterten am Dienstag die Herren im Halbfinale von Tokio mit 1:3 (1:2) an Australien und können nur noch auf Bronze hoffen.

Zuletzt hatte die Herren-Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes viermal in Serie Edelmetall bei Sommerspielen geholt. In Sydney 2000 waren letztmals beide deutschen Teams leer ausgegangen. Für die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi geht es nun am Donnerstag (3.30 Uhr MESZ) im Spiel um Platz drei gegen die aufstrebenden Inder, die zuvor 2:5 gegen Weltmeister Belgien verloren hatten.