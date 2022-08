Schwimm-EM in Rom : Gold und Bronze für Wasserspringer: „Riesenerleichterung“

Schwimm-EM in Rom

Rom Am dritten Wettkampftag bejubelt das deutsche Team die erste Medaille im Wasserspringen bei der EM in Rom. Tina Punzel und Lou Massenberg krönen sich zu Europameistern.

Tina Punzel packte Lou Massenberg an den Schultern, schüttelte ihn und fiel ihrem Synchronpartner glücklich in die Arme. Die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer haben nach zwei verkorksten Tagen ihre erste EM-Medaille in Rom geholt - und dann gleich Gold.