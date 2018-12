Francesco Molinari ist erstmals als „Europas Golfer des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der Italiener wurde von ausgewählten Journalisten zum Besten gekürt.

Der Italiener Francesco Molinari ist nach seiner Traumsaison erstmals als "Europas Golfer des Jahres" ausgezeichnet worden. Molinari gewann in diesem Jahr die British Open sowie das Race to Dubai, und beim Ryder-Cup-Sieg des europäischen Teams über die USA sorgte der Weltranglistensiebte in Frankreich als überragender Teilnehmer für die Entscheidung.

"Es ist eine große Ehre, als Europas Golfer des Jahres ausgezeichnet zu werden", sagte Molinari bei der Preisverleihung am Montag in London: "So vielen großen Namen wurde diese Ehre zuteil, ich bin stolz, dazuzugehören." Die Auszeichnung bedeute ihm "eine Menge. Es ist eine schöne Art, das Jahr zu beenden". Molinari wurde von ausgewählten Journalisten zum Besten gekürt.

Mit seinem British-Open-Sieg hatte Molinari im Juli für den ersten Major-Triumph eines Italieners gesorgt, beim Ryder Cup überstrahlte der 36-Jährige alle. Durch seinen Sieg im Einzel gegen Phil Mickelson holte er den entscheidenden Punkt und einen Rekord: Als erster europäischer Spieler verbuchte Molinari die Maximalausbeute von fünf Punkten aus fünf Matches.

(sid/old)