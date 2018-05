Golf in Charlotte

Nach zwei Birdies an den letzten drei Löchern hat sich der australische Golfprofi Jason Day seinen zwölften Turniersieg auf der US-Tour gesichert. Das deutsche Duell in Charlotte entschied Alex Cejka für sich.

Der ehemalige Weltranglistenerste setzte sich in Charlotte/North Carolina mit 272 Schlägen vor dem US-Duo Aaron Wise und Nick Watney (beide 274) durch. Day verbesserte sich im Ranking am Montag um sieben Plätze und zog als Siebter wieder in die Top 10 ein.

Alex Cejka landete mit 283 Schlägen auf dem 27. Platz, der zweimalige Major-Gewinner Martin Kaymer (Mettmann) belegte mit 285 Schlägen den 42. Platz.

(sid)