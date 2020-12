Baden-Baden : Golferin Sophia Popov: Eine Woche stellte ihr Leben auf den Kopf

Extra

Die Ehrung von Deutschlands Sportlern des Jahres wird in diesem Jahr coronabedingt nur als Lightversion über die Bühne gehen. Aber es gibt sie. An diesem Sonntag. Zum 74. Mal seit 1947. Ohne Gäste. Und präsentiert werden nur die Sieger bei Männern, Frauen und Teams. Die Fernseh-Aufzeichnung der Preis-Übergaben wird am Sonntag um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Ein Höhepunkt wird die Auszeichnung der „Helden des Jahrzehnts“ werden: Biathletin Magdalena Neuner und das Beachvolleyball-Team Laura Ludwig/Kira Walkenhorst haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Dirk Nowitzki soll aus den USA zugeschaltet werden. Diese Sportler wurden von Usern des ZDF-Online-Angebots sowie den Sprechern der Fachverbände gewählt. ⇥(jüb)