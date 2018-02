später lesen Premierensieg für Pepperell Golfprofi Heisele wird in Doha Achter Teilen

Twittern

Teilen



Der deutsche Golfprofi Sebastian Heisele hat das Qatar Masters mit einer starken Top-Ten-Platzierung beendet. Der 29-Jährige aus Dillingen spielte am Sonntag im Doha Golf Club eine 68er-Schlussrunde und wurde am Ende mit insgesamt 274 Schlägen Achter. Den Sieg auf dem Par-72-Kurs in der Wüste sicherte sich Eddie Pepperell (270). Der 27-jährige Engländer gewann vor seinem Landsmann Oliver Fisher (271) und dem Schweden Marcus Kinhult (272). Für Pepperell war es der erste Erfolg auf der European Tour. Marcel Siem (278) belegte bei dem mit 1,75 Millionen US-Dollar dotierten Turnier den 28. Platz; Marcel Schneider (285) wurde 70. Maximilian Kieffer war zuvor nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.