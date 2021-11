Kurzbahn-Europameisterschaften : Gose schwimmt zu EM-Bronze - Wellbrock souverän ins Finale

Kasan Die Langstreckler sollen für das deutsche Team bei den Kurzbahn-Europameisterschaften Edelmetall gewinnen. Isabel Gose schafft über 800 Meter Freistil Platz drei.

Isabel Gose hat es vorgemacht, Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock will und kann den dritten Platz seiner Magdeburger Teamkollegin am Donnerstag noch toppen.

Gose holte mit einer spektakulären persönlichen Bestzeit über 800 Meter Freistil am Mittwoch mit Bronze die erste Medaille für das junge deutsche Team bei den kontinentalen Meisterschaften im russischen Kasan. In 8:10,60 Minuten lag sie nur 0,06 Sekunden hinter der zweitplatzierten Italienerin Simona Quadarella. Der EM-Titel ging an die souverän siegende Russin Anastasia Kirpichnikowa, die in 8:04,65 Minuten anschlug.