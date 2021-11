Darts : Grand Slam of Darts: Price festigt Nummer-eins-Status

Der Waliser Gerwyn Price hat den Grand Slam of Darts in Wolverhampton gewonnen. Foto: Jens Herrlich/FMT Pictures/dpa

Wolverhampton Weltmeister Gerwyn Price hat den Grand Slam of Darts in Wolverhampton gewonnen und seinen Status als Nummer eins der Welt gefestigt.

Der 36 Jahre alte Waliser gewann das Endspiel des Major-Turniers souverän mit 16:8 gegen den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright. „The Iceman“ Price baute sein Polster in der Weltrangliste damit aus und wird als Favorit in die WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) gehen. „Snakebite“ Wright könnte als Nummer zwei schon in einem möglichen Halbfinale auf den einstigen Dominator Michael van Gerwen (Niederlande) treffen.

Vor der WM stehen am kommenden Wochenende die Players Championship Finals in Minehead an. Für die WM haben sich bislang vier deutsche Profis qualifiziert: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und der erst 16 Jahre junge Fabian Schmutzler. Bei einem weiteren Qualifikationsturnier am 29. November hofft die frühere deutsche Nummer eins Max Hopp noch auf ein WM-Ticket in letzter Minute.