Paralympics : Gummibärchen nach Bronze: Schindler holt erste Medaille

Tokio Die erste Medaille bei den Paralympics in Tokio gewinnt eine deutsche Radsportlerin. Mit ihrer Prothese überzeugt sie nicht nur auf der Bahn. Die deutschen Rollstuhlfechter hadern mit ihrem Glück.

Die 35 Jahre alte Radsportlerin holte in der japanischen Hauptstadt nicht nur Bronze in der 3000-Meter-Verfolgung, sondern erfuhr sich die erste Medaille für das deutsche Paralympics-Team in der japanischen Hauptstadt. „Ich stand so unter Druck, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar“, sagte sie: „Am Ende sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, das hat die ganze Bahn gehört“, sagte die Münchnerin.