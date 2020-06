Wasserball-Ikone : Hagen Stamm wird 60 - Traum von weiterer Olympia-Teilnahme

Berlin Aus seiner großen Party zum 60. Geburtstag wird bei Wasserball-Ikone Hagen Stamm nichts. „Ohne Corona hätte ich bestimmt was gemacht und mit vielen Freunden und Freundinnen ein Bierchen getrunken. So werde ich ausgiebig mit meiner Frau Reni und der Familie frühstücken“, sagte Stamm.

Kaum ein Name in Deutschland ist so eng mit dem Wasserball verbunden wie der des Ur-Berliners. Am 12. Juni Freitag begeht der Ex-Nationalspieler und aktuelle Bundestrainer seinen Ehrentag im eher kleineren Rahmen.