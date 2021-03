Tischtennis : Halbfinale erreicht: Ovtcharov schlägt WM-Zweiten Falck

Dimitrij Ovtcharov hat in Katar das Halbfinale des ersten Turniers der neuen WTT-Serie erreicht. Foto: Marius Becker/dpa

Doha Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat in Katar den schwedischen Vize-Weltmeister Mattias Falck besiegt und dadurch das Halbfinale des ersten Turniers der neuen WTT-Serie erreicht.

Der frühere Weltranglisten-Erste schlug den Bundesliga-Profi von Werder Bremen in der Runde der letzten Acht in 3:2 Sätzen. Bereits im vierten Durchgang vergab Ovtcharov zwei Matchbälle. Halbfinal-Gegner des 32-Jährigen ist am Samstag der erst 17 Jahre alte Japaner Tomokazu Harimoto.