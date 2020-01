Qualifikation : „Hartes Ende“: Auch Volleyballerinnen verpassen Olympia

Apeldoorn Aus der Traum von Tokio! Nach Georg Grozer&Co. verpassen auch die deutschen Volleyballerinnen Olympia. Die Schmettertalente verlieren ausgerechnet im Finale ihr erstes Turnierspiel.

Nach den Männern haben auch die deutschen Volleyballerinnen die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Die im letzten Qualifikationsturnier lange so beeindruckende junge Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski war im Finale gegen die Türkei chancenlos.

In dem einseitigen Endspiel von Apeldoorn verloren die Deutschen vor 5321 Zuschauern deutlich mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). „Es ist echt schwer damit umzugehen, weil die Mannschaft ein überragendes Turnier gespielt hat“, sagte Koslowski, der schnell zu seiner hochschwangeren Frau zurück nach Deutschland wollte. „Natürlich tut das weh.“

In ihrem Eröffnungsspiel hatten die Deutschen die Türkei um den ehemaligen Bundestrainer Giovanni Guidetti noch mit 3:1 bezwungen. Ausgerechnet im Finale kassierte Koslowskis Team dann die erste Niederlage im Turnierverlauf. Damit fehlen wie schon vor vier Jahren in Rio de Janeiro beide Volleyball-Nationalmannschaften bei Olympia. Deutsche Frauen nahmen letztmals 2004 an dem Mega-Event teil.