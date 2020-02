Wasserspringen : Hausding und Punzel mit je drei DM-Titeln

Rostock Mit jeweils drei Titeln sind Patrick Hausding und Tina Punzel die erfolgreichsten Wasserspringer bei den diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften.

Doch auch hinter Hausding und Punzel sah Buschkow Lichtblicke. So holte sich der erst 15-jährige Jaden Eikermann den Titel vom Turm, nachdem Favorit Timo Barthel wegen eines Fingerbruchs passen musste. Der Aachener schaffte auch die für internationale Starts geforderte Normpunktzahl und kann nun um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio kämpfen.

Das erste internationale Kräftemessen steht für die Mannschaft um Hausding beim Springertag in einer Woche in Rostock an. Der Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Spiele. Vom Drei-Meter-Brett hat sich Hausding im Einzel schon den Tokio-Startplatz gesichert. Im Synchronspringen will er das Ticket zusammen mit Rüdiger beim Weltcup in der japanischen Sommerspiele-Stadt Ende April buchen.