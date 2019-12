Harte Strafen gefordert : Hawaii-Siegerin Haug: Dopingsünder für immer bannen

Berlin Triathletin Anne Haug hat sich für einen strikten Umgang mit Dopingsündern ausgesprochen. „Wer im Sport absichtlich betrügt, sollte für immer gebannt werden“, sagte die diesjährige Siegerin der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Aus ihrer Sicht sei es nur in Deutschland so, dass ein Athlet oder eine Athletin so abgestraft werde, während in Italien der einstige Tour-de-France-Sieger Marco Pantani auch nach seinem Tod trotz Dopings immer noch ein Nationalheld sei. „Da sind wir Deutschen sehr extrem. Ich finde das gut“, sagte die 36-Jährige aus Bayreuth.