Ex-Schwimm-Bundestrainer : Henning Lambertz übt mit Kindern fürs Seepferdchen

Solingen Der langjährige Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer, Henning Lambertz, kümmert sich außer um Ex-Weltmeister Marco Koch auch um die Kleinsten.

„Ich habe immer dafür geworben, dass unsere besten Trainer an die Basis gehen. Wann und wie lernen Kinder was am schnellsten und ohne Fehler? Das kann man nur in die Praxis umsetzen, wenn man sagt, ich ziehe nochmal die Badehose an und mache bei den Kindern mit“, sagte Lambertz. Nach seinem Ende als Bundestrainer vor zehn Monaten arbeitet er mittlerweile als Lehrer.