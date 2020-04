Ziel FIFA-Weltmeister : Hertha setzt bei FIFA auf Ausbildung statt Kaufen

Berlin Hertha BSC bildet derzeit fünf junge Männer zu E-Sport-Profi aus. Aus der Akademie des Berliner Fußball-Bundesligisten soll irgendwann einmal ein Spieler zum Champion heranwachsen.

Derzeit befinden sich fünf Youngster in der Akademie, die neben dem Spieltraining in weiteren Feldern geschult werden. So gehören auch Ernährungscoachings, mentales Training, Fitness-Sessions und die Schulung von Medien-&Social-Media-Kompetenz mit zum Ausbildungsprogramm.

„Die Jungens müssen physisch und psychisch fit sein, um eine konzentrierte Leistung an der Konsole abzulegen“, sagt der gelernte Sportpsychologe Sonneveld, der vor seiner Zeit in Berlin sechseinhalb Jahre beim 1. FC Köln angestellt war.

So studiert Eren Poyaz, der für den Hauptstadtclub auch in der „Bundesliga Home Challenge“ in der Simulation FIFA 20 antritt, seit dem letzten Oktober auch noch Sport und Mathe auf Lehramt an der Humboldt Universität.