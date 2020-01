Gaming-Haus in Berlin : Hier trainiert Schalke für League-of-Legends-Titel

Gaming-Haus in Berlin

Der FC Schalke 04 betreibt ein Gaming-Haus in Berlin. Foto: Bendikt Wenck/dpa.

Berlin Seit 2016 betreibt Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ein eigenes E-Sport-Team im Spiel League of Legends. Die Mannschaft spielt auf europäischem Top-Niveau. Der Club hat ein eigenes Gaming-Haus eingerichtet. Ein Besuch in dem Berliner Altbau.

An den Wänden hängen futuristische Grafiken, im Flur steht ein großes Regal, das an einen Förderturm erinnert, ausgestattet mit Nahrungsergänzungsmitteln und Energy Drinks. Am Ende des langes Ganges: Ein dunkles Zimmer mit riesigem Schreibtisch, auf dem mehrere Gaming-PC mit Monitoren stehen. Fast überall sind Logos des FC Schalke 04 zu sehen.